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إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الانخفاض الكبير في معدلات المواليد حول العالم بأنه أكبر تهديد واجهته البشرية على الإطلاق.

 

الانخفاض الكبير في معدلات المواليد حول العالم

وعلق ماسك بمنشور حول ذلك برسم بياني تم تجميعه بناء على بيانات من شعبة السكان بالأمم المتحدة، والذي بموجبه انخفض متوسط ​​معدل المواليد حول العالم بشكل ملحوظ منذ الستينيات.

وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "الانخفاض الكبير في معدل المواليد هو أكبر تهديد واجهته الحضارة الإنسانية حتى الآن".

 

اتخاذ تدابير حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي

وأضاف: "يعتقد العديد من الناس، بما في ذلك الأشخاص الأذكياء، أن عدد سكان العالم أكبر من اللازم وأن عدد السكان يتزايد بشكل خارج عن السيطرة والعكس صحيح تماما.. يرجى إلقاء نظرة على الأرقام، إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال، فسوف تنهار الحضارة".

 

ولفت ماسك الانتباه مرارا وتكرارا إلى موضوع المشاكل الديموجرافية. وذكر، على وجه الخصوص، أن العديد من البلدان يمكن أن تختفي دون اتخاذ تدابير حاسمة لتحسين الوضع الديموجرافي.

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