الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بسكر تموين في الغربية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل تحمل سكر تموين بطريق القرشية البندرة

انقلبت سيارة نقل كانت تحمل شحنة من سكر التموين على طريق القرشية - البندرة بزمام مركز السنطة في محافظة الغربية اليوم ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل جزئي في المنطقة.

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وكانت السيارة، في طريقها إلى أحد المخازن، وانحرفت عن مسارها بسبب حادث مفاجئ ما تسبب في انقلابها داخل زمام مركز السنطة بـ محافظة الغربية

وعلى الفور، تم إخطار الجهات المعنية بـ محافظة الغربية من الشرطة والإسعاف، حيث تم إغلاق الطريق بشكل مؤقت لتسهيل عمليات رفع الحطام وإعادة الحركة على  الطريق.

وأشار شهود عيان إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، إلا أن حمولة السكر أعاقت  الطريق، وتسبب في تأخير حركة السير لفترة قصيرة.

الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية قامت بتأمين المكان والتحقيق في أسباب الحادث، كما تم تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة لضمان سلامة المواطنين.

تواصل الجهات المعنية متابعة الوضع لضمان سرعة إعادة الأمور إلى طبيعتها.

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