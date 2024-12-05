أسعار سيارات 2025، ثبات أسعار نيسان سنترا لشهر ديسمبر

سيارات نيسان.. شهدت سيارات نيسان نيسان سنترا 2025، ثبات في أسعار سيارتها خلال شهر ديسمبر الجاري وبالتزامن مع توديع عام 2024، وذلك يشير لتنشيط حركة البيع والشراء داخل سوق السيارات.

أسعار نيسان سنترا موديل 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان كافة الموزعين والتجار، بثبات اسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2025، وجاءت أسعار نيسان سنترا الجديدة في ديسمبر كالتالي:

يصل سعر أول فئة نحو 999 ألف جنيه بنفس السعر السابق في سبتمبر.

يصل سعر ثاني فئة مليون و99 ألف جنيه بنفس السعر السابق في سبتمبر.

مواصفات سيارات نيسان سنترا

حصلت السيارة نيسان سنترا على محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندرات بقوة 118 حصانًا وعزم دوران 154 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات وتسارع إلى 100 كم في الساعة في 10.9 ثانية واستهلاك وقود 8.9 لتر لكل 100 كم.

قال تامر حنفي خبير السيارات: إنّ توطين صناعة السيارات بالسوق المصري ينعكس بالإيجاب علي أسعار السيارات على المستوى البعيد، حيث تتراجع الأسعار بالسوق المحلي، لأن التصنيع سيكون بتكلفة أقل من الاستيراد.



إنشاء مصانع السيارات للتجميع المحلي

وأوضح تامر حنفي في تصريح خاص لفيتو، أن الحكومة تسعى لتوفير جميع الحوافز لرجال الصناعة من أجل إنشاء مصانع السيارات، وتوطين صناعة السيارات، الذي ينعكس علي الصناعة في مصر لأنها تسد احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلى أن السيارات المجمعة محليًا يفرض عليها التجار ظاهرة الأوفربرايس التي تفرض رسومًا إضافية على أسعار السيارات لاستلام السيارات على الفور بدون الوضع على قوائم الانتظار.

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