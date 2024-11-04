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اقتصاد

بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 2024

سيارات
سيارات

كشف تقرير مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال أول 9 أشهر من عام 2024، وكانت في الصادرة سيارات نيسان بعد وصول مبيعاتها نحو  9.500 سيارة بحصة سوقية تصل نحو 33%. 

مبيعات شركات السيارات التصنيع المحلي بمصر

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك،  ترتيب شركات السيارات المجمعة بمصر خلال 9 شهور كالتالي: 

1- سيارات نيسان 9.500 سيارة وحصة 33%.
2- سيارات شيري 8.600 سيارة وحصة 30%.
3- سيارات هيونداي 7.000 سيارة وحصة 24%.
4- سيارات BYD بعدد 3.500 سيارة وحصة 12%.
5- سيارات تويوتا 483 سيارة وحصة 2%.
6- سيارات جيب 3 مركبات فقط.
 مبيعات شركات السيارات المستوردة في 9 شهور بمصر

وفيما يخص  السيارات  المستوردة  من خارج مصر  تصدرتها شركة MG التي باعت اجمالي 4.613 سيارة مستوردة في أول 9 شهور من العام الجاري محليًا. وجاء ترتيب شركات الاستيراد في مصر كالتالي من يناير الي سبتمبر 2024: 

1- سيارات MG بعدد 4.613 سيارة وحصة 18%.
2- سيارات تويوتا 4.272 سيارة وحصة 17%.
3- سيارات كيا 3.122 سيارة وحصة 12%.
4- سيارات رينو 1.906 سيارة وحصة 7%.
5- سيارات سوزوكي 1.686 سيارة وحصة أقل من 7%.
6- سيارات ميتسوبيشي 1.357 سيارة وحصة 5%.
7- سيارات جيلي 1.344 سيارة وحصة 5%.
8- سيارات بايك 910 سيارة وحصة 3.5%.
9- سيارات أوبل 864 سيارة وحصة 3%.
10- سيارات نيسان 814 سيارة وحصة 3%.
11- سيارات بيجو 725 سيارة وحصة أقل من 3%.
12- سيارات سيتروين 619 سيارة وحصة 2%.

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