الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

النيابة الإسرائيلية ترفض تأجيل محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

رفضت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، طلب تأجيل شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المقررة في محاكمته بتهم فساد.

المحكمة ترفض سبب التأجيل

وبحسب الإذاعة العبرية، قالت النيابة في سبب رفضها للتأجيل: إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وقدم فريق  الدفاع عن نتنياهو طلبًا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

يذكر أن القضايا مرفوعة ضد نتنياهو منذ 4 سنوات ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 

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