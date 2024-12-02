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خارج الحدود

وصفها بسلاحه السري، تفاصيل لقاء ترامب وسارة نتنياهو خلال مأدبة عشاء بفلوريدا

ترامب وسارة نتنياهو،
ترامب وسارة نتنياهو، فيتو

 كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين عن لقاء شخصي جمع بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

لقاء بين سارة نتنياهو وترامب في فلوريدا 

 والتقت سارة نتنياهو مع  دونالد ترامب خلال مأدبة عشاء في منتجع الجولف الخاص بالأخير في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشرت مارجو مارتن، نائبة مدير الاتصالات في فريق ترامب صورة للقاء عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين.

ومن جانبها قالت سارة نتنياهو في منشور على حسابها على  "إنستجرام" إنها أكدت خلال اللقاء الذي وصفته بـالدافئ والودي، على أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

 

علاقة قوية بين ترامب وسارة نتنياهو 

 وأضافت سارة نتنياهو: "لقد طرحت على الرئيس المعاناة الكبيرة التي مرت بها بلادنا في 7 أكتوبر، ووحشية حماس التي تحتجز مواطنينا المختطفين في ظروف صعبة. وشددت على الحاجة الملحة للعمل من أجل إطلاق سراحهم وإعادتهم بسرعة".

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وتابعت: "كما ناقشنا الأهمية الإستراتيجية لانتصار إسرائيل في الحرب ضد محور الشر".

تجدر الإشارة إلى أن سارة نتنياهو تتواجد  في ميامي لعدة أسابيع في زيارة لابنها يائير.

وبنى ترامب علاقة وثيقة مع زوجة نتنياهو، وحرص على تقديم الثناء لها خلال لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وعندما التقى نتنياهو بترامب آخر مرة في يوليو الماضي، مازح الرئيس الأمريكي  سارة نتنياهو قائلا "سلاحي السري، وطالما أن سارة معي، فهذا كل ما يهم".

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