محامي عمر زهران: موكلي مش حرامي وسنكشف مفاجأة للمجني عليها بالجلسة المقبلة

عمر زهران، قال طارق جميل سعيد، محامي المخرج عمر زهران: "لا أجرؤ على التحدث في قضية أو أوراق تنظرها المحكمة، ولكن نحن مؤمنون ببراءة موكلي المسند إليه الاتهام، وليس من حق أي أحد تناول نقاط طرحت في المحكمة ولم يفصل في شأنها".

استدعاء شاليمار الشربتلي

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الحكم في النهاية للمحكمة، نحن طلبنا حضور المجني عليها شاليمار الشربتلي لتسأل أمام القاضي عملا بمسألة شفوية المرافعة، والمحكمة قبلت ذلك وأجلت القضية للأسبوع المقبل".

حكم المحكمة بشأن قضية عمر زهران

وأوضح أنه لا يجوز تناول نقاط في قضية لم يصدر فيها قرار من المحكمة، ولا نجرؤ أن نتغول ونتجاوز المحكمة ونتحدث في نقاط حدثت أمامها إلى أن تصدر حكمها.

مفاجأة دفاع عمر زهران

وتابع: السوشيال ميديا تعلم جيدا قيمة عمر زهران الذي يشهد له بحسن السمعة والسلوك، وكل ما هو قريب يرفض الاتهام الموجه له، أسرته غنية جدا ومن يعرفه يشهد له بدماثة الخلق وهو رجل مؤتمن وسنكشف مفاجأة لدرجة ستجعل المدعين بالحق المدني يخجلون فهو “مش حرامي”.

وأجلت محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، إلى الثلاثاء المقبل، كما أمرت المحكمة باستدعاء المجني عليها شاليمار الشربتلي، واستمرار حبس المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.