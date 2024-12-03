الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محامي عمر زهران: موكلي مش حرامي وسنكشف مفاجأة للمجني عليها بالجلسة المقبلة

المخرج عمر زهران
المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي وزوجها، فيتو

عمر زهران، قال طارق جميل سعيد، محامي المخرج عمر زهران: "لا أجرؤ على التحدث في قضية أو أوراق تنظرها المحكمة، ولكن نحن مؤمنون ببراءة موكلي المسند إليه الاتهام، وليس من حق أي أحد تناول نقاط طرحت في المحكمة ولم يفصل في شأنها".

استدعاء شاليمار الشربتلي 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الحكم في النهاية للمحكمة، نحن طلبنا حضور المجني عليها شاليمار الشربتلي لتسأل أمام القاضي عملا بمسألة شفوية المرافعة، والمحكمة قبلت ذلك وأجلت القضية للأسبوع المقبل".

حكم المحكمة بشأن قضية عمر زهران

وأوضح أنه لا يجوز تناول نقاط في قضية لم يصدر فيها قرار من المحكمة، ولا نجرؤ أن نتغول ونتجاوز المحكمة ونتحدث في نقاط حدثت أمامها إلى أن تصدر حكمها.

مفاجأة دفاع عمر زهران

وتابع: السوشيال ميديا تعلم جيدا قيمة عمر زهران الذي يشهد له بحسن السمعة والسلوك، وكل ما هو قريب يرفض الاتهام الموجه له، أسرته غنية جدا ومن يعرفه يشهد له بدماثة الخلق وهو رجل مؤتمن وسنكشف مفاجأة لدرجة ستجعل المدعين بالحق المدني يخجلون فهو “مش حرامي”.

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

وأجلت محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، إلى الثلاثاء المقبل، كما أمرت المحكمة باستدعاء المجني عليها شاليمار الشربتلي، واستمرار حبس المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محامي عمر زهران عمر زهران المخرج عمر زهران شاليمار الشربتلى قضية شاليمار الشربتلي قضية عمر زهران طارق جميل سعيد

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

محامي المخرج عمر زهران يطالب بالادعاء مدنيا بـ 3 ملايين جنيه ضد زوجة خالد يوسف

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

بدء جلسة محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالشرقية

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية