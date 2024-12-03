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محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل لبنان بالإسكندرية توطيد أواصر التعاون المشترك

الإسكندرية
الإسكندرية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم الثلاثاء المستشارة عبير علي قنصل لبنان بالإسكندرية، في أول زيارة رسمية لها لديوان عام محافظة الإسكندرية منذ توليها مهام منصبها.

 

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في بداية الزيارة، هنأ محافظ الإسكندرية السيدة عبير علي بتوليها منصب قنصل لبنان مُرحبًا بها على أرض الإسكندرية.

ومن جانبها أثنت قنصل لبنان على حفاوة الاستقبال مما أشعرها بأنها في بلدها الثاني، فالإسكندرية مدينة تتشابه مع بيروت في العديد من المناحي،والعلاقات بين الشعبين قوية وقديمة ويوجد العديد من اللبنانيين بمصر وخاصة الإسكندرية،وتمثل الجالية اللبنانية بالإسكندرية حوالي 4000 نسمة.

وقد أشاد المحافظ بالعلاقات المصرية اللبنانية حيث تتميز بالاستقرار والقوة منذ أمد بعيد، فالشعب اللبناني شعب يُدرس ولبنان لا تحتاج مجهود لتعزيز علاقاتها مع مصر، فهو شعب خلاق ويتمتع بالصمود على الرغم من تعرضه لأزمات مستمرة، إلا إنه في وسط هذا الزخم يتعامل الشعب اللبناني بثقافة ورقى في ظل كافة التحديات، وكانت لبنان سباقة في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمظهر الحضاري والمعماري وكذلك في المجال السياحي.

وخلال اللقاء، أكد الفريق أحمد خالد استعداد محافظة الإسكندرية لاستقبال كافة الاستثمارات اللبنانية وتقديم كافة التسهيلات  للمستثمرين اللبنانيين، وقد أوضحت قنصل لبنان عزم العديد من المستثمرين بلبنان على فتح مجالات استثمارية مختلفة بمصر خاصة أن السوق المصري كبير وقدرته الاستيعابية عالية جدًا، وأنها تتمنى زيادة حجم التعاون مع محافظة الإسكندرية وعمل توأمة مع المحافظة.

وأشارت قنصل لبنان إلى رغبتها بعمل مبادرات ثقافية وفنية برعاية المحافظة لزيادة حجم التعاون على كافة الأصعدة.

وأكد محافظ الإسكندرية ترحيبه لإقامة تلك المبادرات على أرض الإسكندرية  تأكيدًا لدور القوى الناعمة في زيادة وربط العلاقات بين الدول وبعضها من خلال التبادل الثقافي والفرق الموسيقية الشبابية بين البلدين.

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الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية قنصل لبنان

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