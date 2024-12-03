توتر سياسي في كوريا الجنوبية، إغلاق البرلمان وحظر الأنشطة السياسية وفرض الأحكام العرفية

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن إغلاق البرلمان وحظر جميع الأنشطة السياسية في البلاد، في أعقاب فرض الأحكام العرفية من قبل السلطات.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية أن جميع وسائل الإعلام والبث أصبحت تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، مع منع كافة الفعاليات السياسية والمظاهرات بموجب القرار.

البرلمان الكوري

وفي خطوة لاحتواء الوضع، عقد البرلمان الكوري الجنوبي جلسة للتصويت على إلغاء الأحكام العرفية، حيث صوت 190 من أصل 300 نائب لصالح الإلغاء، واصفين القرار بأنه "غير صالح"، بحسب تصريح رئيس الجمعية الوطنية.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الكورية الجنوبية الإجراءات بأنها "غير قانونية"، فيما دعت السفارة الصينية في سول مواطنيها إلى توخي الحذر نتيجة الأوضاع المتوترة في العاصمة.

يأتي هذا التصعيد في ظل انتقادات متزايدة للقرار الذي أثار قلقًا داخليًا ودوليًا حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.

وقال رئيس كوريا الجنوبية عن أسباب القرار، إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد"، وفق وكالة «يونهاب».

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية.

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد للحرب

والشهر الماضي، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز القوات النووية للبلاد "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب في الوقت الذي زاد فيه أعداء البلاد من المواجهات العسكرية "المسعورة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال كيم جونج أون في خطابه "سنعزز قوتنا الدفاعية الذاتية، التي تركز على القوات النووية، بلا قيود، ولن نكتفي (بمستوانا الحالي) وبلا انقطاع".

وطالب كيم جونج أون جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب.

أكبر نقطة ساخنة في العالم

ووصف زعيم كوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية بأنها "أكبر نقطة ساخنة في العالم"، وذلك في كلمة ألقاها إلى قادة الكتائب في بيونج يانج.

كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة "إلى أسوأ مرحلة في التاريخ"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري، وهو اليوم الأخير من الحدث الذي استمر يومين في بيونج يانج، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان هذا أول مؤتمر من نوعه منذ 10 سنوات.

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