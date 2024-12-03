إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى، على الطريق الصحراوى الغربى، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الاسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى فى مركز فرشوط، وتبين إصابة 7 أشخاص.



ونقل مرفق الاسعاف المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.