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أخبار مصر

مدبولي: إنشاء وتجهيز 14 مجمعا صناعيا حرفيا لخدمة عدد من المحافظات

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والجهود المبذولة لخدمة التنمية الشاملة في محافظات الوجه القبلي خلال الفترة الماضية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاقا من تأكيد فخامته بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة؛ من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لأبنائنا في هذه المحافظات، في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لشبابنا بها.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أنه انطلاقا من تكليفات القيادة السياسية  وتوجيهات  رئيس مجلس الوزراء، يتم تنفيذ العديد من المشروعات في عدد كبير من القطاعات المختلفة، تأسيسا على استراتيجية الهيئة المبنية على مجموعة من الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 المحدثة"، وتتمثل في تحقيق جودة الحياة، ونظام بيئي متكامل ومستدام وإقتصاد متنوع معرفي تنافسي.

كما تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي؛ وذلك  لتحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد.

 

تحديد ثلاثة اتجاهات رئيسية لعمل هيئة تنمية الصعيد

وفي هذا الإطار، أوضح اللواء شريف صالح أنه تم تحديد ثلاثة اتجاهات رئيسية لعمل هيئة تنمية الصعيد طبقًا لقانون إنشائها، وهي: وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد بمشاركة أهلها، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لتحسين جودة الحياة، بالإضافة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البنية الأساسية للمشروعات بالمناطق المستهدفة.

وانطلاقا من ذلك، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمحاور التنموية وتنحصر في المحور: الاجتماعي، والصناعي، والزراعي، واللوجيستي، والبيئي، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد 42 مشروعا تنمويا في كل هذه المحاور بإجمالي 1.779 مليار جنيه، تشمل إقامة منطقة تجارية لصالح أهالي النوبة فى أسوان بوادي كركر / إقليم جنوب الصعيد، وإنشاء وتجهيز 14 مجمعا صناعيا حرفيا لخدمة محافظات: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، فضلا عن إقامة  مركز تنمية المهارات اليدوية والتراثية لصالح محافظة بني سويف بمركز الواسطى/ إقليم شمال الصعيد.
 

إقامة مجمع للصناعات الغذائية بوادي كركر / أسوان

كما يتم تطوير ورفع كفاءة مجمع تعبئة وتغليف التمور بالوادى الجديد - إقليم وسط الصعيد، وكذلك إقامة مجمع للصناعات الغذائية بوادي كركر / أسوان - إقليم جنوب الصعيد، وإنشــاء مجمع ورش نجــارة في المنطقة الصناعية بعرب العوامر بأسيوط؛ من أجل توفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة، والنهوض بمستويات التشغيل وتدعيم خطط التنمية بالمحافظة، ودعم الصناعات الصغيرة والحفاظ على حرفة النجارة، كما يشمل المحور الصناعي تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع إنتاج الخشب المضغوط بمحافظة سوهاج.


استصلاح واستزراع مساحة 450 فدانا فى أبوطرطور بالوادى الجديد

وفيما يتعلق بالمحور الزراعي، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم العمل على زيادة الرقعـة الزراعية، وزراعة محاصيل استراتيجية، ومن ذلك استصلاح واستزراع مساحة 450 فدانا فى أبوطرطور بالوادى الجديد - إقليم وسط الصعيد، بجانب إقامة مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات قصب السكر كوم أمبو/ أسوان - إقليم جنوب الصعيد؛ وذلك للعمل على زيادة المساحة المزروعة من نبات قصب السكر، كما يتم العمل على رفع كفاءة وتطوير مشروع الدواجن التكاملي بقرية العزب بمحافظة الفيوم - إقليم شمال الصعيد، وفي الوقت نفسه يتم رفع كفاءة وتطوير مشروع الدواجن بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وغيرها العديد من المشروعات الزراعية والإنتاج الداجني والحيواني بمحافظات الصعيد.

 

تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي تكلفة 190 مليون جنيه في المحور اللوجيستي

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي تكلفة 190 مليون جنيه في المحور اللوجيستي، فيما يخص مشروع تنمية جنوب الصعيد بأسوان، وتطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم للسيارات بالفيوم - إقليم شمال الصعيد، إضافة إلى تنفيذ مشروع بالمحور البيــئي بإجمالي تكلفة مالية 205 ملايين جنيه، ويتمثل في زراعة نباتات الجوجوبا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا بالغردقة.

كما تناول الاجتماع الرؤية المستقبلية لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك من خلال استعراض نبذة حول المشروعات الجاري دراستها لزيادة القيمة المضافة للميزات التنافسية لمحافظات الصعيد.

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