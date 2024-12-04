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ملفات وحوارات

بين البقاء والرحيل.. محمد صلاح يقترب من التجديد لليفربول.. تعليق ساخر من مدربه ورد رسمي حول انضمامه لباريس سان جيرمان

محمد صلاح
محمد صلاح

مازال الجدل مستمرا حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في ظل عدم تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم.

 

صلاح يقترب من البقاء

وقالت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن محمد صلاح سيقبل عقدًا جديدًا لمدة عام واحد في ليفربول وهو ما يعني اقترابه من الاستمرار مع الريدز.

وأضافت أن محمد صلاح "يؤمن" أنه واحد من بين أفضل لاعبي العالم وشروط أي عقد جديد يجب أن تتناسب مع قيمته وحجم المستويات التي يقدمها هذا الموسم.

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تصريح محمد صلاح الصادم 

 وصرح محمد صلاح بعد الفوز الأخير لفريقه ليفربول على مانشستر سيتي (2-0) بالدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه أراد الاستمتاع بالمباراة لأنها قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد ضد السيتيزينز.

وألمح صلاح إلى عدم تمديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي في صيف 2025، ولم يتفق مع الريدز على شروط العقد الجديد حتى الآن

سلوت يمزح بشأن تصريح محمد صلاح 

 وحول هذا التصريح قال أرني سلوت، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "ربما محمد صلاح يعلم المزيد عن الـ115 تهمة الموجهة إلى مانشستر سيتي، لذلك يتوقع أنهم لن يكونوا موجودين بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.. كانت مجرد مزحة!".

وأضاف المدرب الهولندي: "أكرر.. ما قلتُه كان مجرد مزحة".

رد رسمي من باريس سان جيرمان

وقال الخليفي في تصريحات صحفية: "محمد صلاح لاعب رائع ومذهل لكننا لم نفكر في صلاح، لنكون صادقين. نعلم أن كل نادي يرغب في الحصول عليه لكن هذه الشائعة عنّا ليست صحيحة".

انتر ميامي أحدث الأندية 

ووفقًا لموقع "Caught Offside" الإنجليزي فإن نادي إنتر ميامي أصبح أحدث المنضمين لصراع ضم محمد صلاح في حالة رحيله عن ليفربول بعد انتهاء عقده.

وأضاف أن إنتر ميامي يعتبر صفقة محمد صلاح مثيرة للغاية بالنسبة لهم بعد تعاقدهم مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

محمد صلاح على رادار كبار أوروبا 

وكانت تقارير صحفية  أكدت أن أندية إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني مهتمة بالتعاقد مع النجم المصري في الصيف المقبل في ظل عدم تلقيه عرضًا من ليفربول للاستمرار مع الفريق.

الأندية السعودية ترغب في ضم محمد صلاح 

كما ترغب الأندية السعودية اتحاد جدة والنصر والهلال في ضم محمد صلاح للعب بالدوري السعودي رفقة كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار وكريم بنزيما وغيرهم من نجوم الكرة العالميين.

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