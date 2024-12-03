الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 35 ألفا و542 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21 ألفا و563 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و846 مخالفة سير بدون تراخيص، و19 مخالفات موقف عشوائي، و1129 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص و42 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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