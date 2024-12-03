اليوم العالمي للمعاقين في غزة.. 1270 شهيدا من ذوي الهمم.. 105 آلاف إصابة بينها 10 آلاف حالة إعاقة جديدة.. وبتر أطراف 4000 فلسطيني

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، كشف تقرير صادر عن إحدى الهيئات الفلسطينية أن حرب الإبادة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 1270 شهيدا من ذوي الهمم، من بين الـ 55,363 شهيدًا ومفقودًا، إضافة إلى وقوع 105,070 إصابة.

وذكرت الورقة البحثية التي أصدرتها الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن عدد ذوي الإعاقة في قطاع غزة، كان عددهم قبل العدوان، يقدر بنحو 68 ألف شخص (2.6% من إجمالي السكان).. ونتيجة العدوان بلغت عمليات بتر الأطراف أكثر من 4,050 عملية، مع توقعات بزيادة العدد نتيجة استهداف المدنيين بالأسلحة المحرمة.

تدمير المركز الوحيد لإعادة بناء الأطراف وإعادة التأهيل

كما توقف المركز الوحيد لإعادة بناء الأطراف وإعادة التأهيل في غزة عن العمل منذ ديسمبر 2023، قبل أن يتعرض للتدمير تماما في فبراير 2024.

وأضافت الورقة التي حملت عنوان “واقع الكارثة وضرورة التدخل: حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة”، وأعدتها المحاميتان رنا هديب وياسمين قاسم، أن هناك أكثر من مليوني نازح يعيش الجزء الأكبر منهم في العراء وسط ظروف إنسانية كارثية تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ويشار إلى أن تعريف ذوي الإعاقة، يطلق، حسب تعريف الأمم المتحدة، على كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم من التعامل مع مختلف الحواجز والمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الجميع.

شهادات أشخاص من ذوي الإعاقة

وقد استندت هيئة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني إلى شهادات أشخاص من ذوي الإعاقة بالحديث حول معاناتهم وفقا لطبيعة الإعاقة الملازمة لهم، والتي تحتاج إلى الدعم والحماية المضاعفة.. أولئك الذين يعانون أوضاعا كارثية لعدم توافر البنية التحتية الملائمة، والافتقار للأجهزة والأدوات المساعدة لهم بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 18 عاما، علاوة على استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

وقد تم تسليط الضوء على معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثرًا بالعدوان المستمر للعام الثاني على التوالي، والذي أدى إلى زيادة أعداد هذه الفئة نتيجة استخدام أسلحة محرمة دوليًا، مما تسبب في إعاقات دائمة وتشوهات جسدية ونفسية، إلى جانب الحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، معتمدة على شهادات حية لأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحة الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة نقص البنية التحتية الملائمة، وعدم توفر الأجهزة والأدوات المساعدة، واستمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع منذ 18 عامًا.

التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في غزة

ومن بين التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في غزة..

أولًا: القتل والاستهداف

يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبة في الفرار أثناء القصف، مما يجعلهم أكثر عرضة للقتل.

ثانيًا: صعوبة تنفيذ أوامر الإخلاء القسري، حيث تواجه هذه الفئة تحديات كبيرة في النزوح بسبب غياب البنية التحتية الملائمة.

ثالثًا: الواقع غير الإنساني في أماكن النزوح، حيث يعيش النازحون من ذوي الإعاقة في مراكز إيواء مكتظة وغير مجهزة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

رابعًا: انعدام الأجهزة والمستلزمات الطبية، فقد أدى تدمير المؤسسات الخدمية والحصار إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج والأدوات اللازمة.

يشار إلى أن "قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" في فلسطين كان قد حذر في نهاية شهر يونيو الماضي من التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على المستويات كافة.

مقتل المئات من الأشخاص ذوي الهمم

وكشف في بيان، عن مقتل المئات من الأشخاص ذوي الهمم، وإصابة الآلاف منهم بجروح، كذلك إصابة عشرة آلاف مواطن بإعاقات مختلفة جراء الهجوم الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الهمم وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها.

وأشار القطاع إلى "قيام إسرائيل بتدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية وتدمير مقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الهمم على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرّض ويُعرّض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة بسبب القصف".

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى: التحرك الفوري لتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تلبية احتياجاتهم، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف استهداف المدنيين.. وتقديم الدعم الطبي والنفسي العاجل لهذه الفئة، وتأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.

كما ناشدت الهيئة الدولية (حشد) بضرورة وضع معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة الجهود الدولية والإقليمية، واعتبارهم أولوية إنسانية في ظل الوضع الكارثي الذي يعاني منه قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

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