الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة  تشكيل عصابي، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه ببولاق أبو العلا، إلى جلسة 14 يناير المقبل.

واعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء؛ لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.

وكشفت التحقيقات عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية؛ بتهمة سرقة مبلغ مالي، من عامل يحمل جنسية إحدى الدول، مُصاب بجرح سطحى بالذراع، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، مُحدثين إصابته المُشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، والأداة المستخدمة في ارتكاب الوقعة.

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قسم شرطة بولاق أبو العلا الإستيلاء على أموال المواطنين استيلاء على أموال المواطنين

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