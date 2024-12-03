الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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سياسة

قرار من النواب بشأن 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

 

وجاءت مشروعات القوانين الخمس على النحو التالي:

 

1.       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

2.       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3.       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

4.       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

5.       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

جاء ذلك بعدما استعرض النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة  من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.

مناقشة قوانين البحث عن البترول والغاز

وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، قائلًا: “هي من القضايا المهمة، خاصة مع لما تمثله الطاقة من دور محوري، في ظل تفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار عالميًّا”.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى النشاط الكبير في  البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية، لافتا إلى أنه خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة.

 

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الطاقة البترول النواب مجلس النواب الغاز

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