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ثقافة وفنون

استمرار تقديم العرض المسرحي "رماد من زمن الفتونة" بأوبرا الإسكندرية

رماد من زمن الفتونة
رماد من زمن الفتونة

 تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم العرض المسرحى الجديد (رماد من زمن الفتونة) لفرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت، من تصميم واخراج كريمة بدير، تأليف دراما محمد فؤاد،تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل ومخرج منفذ رجوي حامد، وذلك  في الثامنة مساء يومى الإثنين والثلاثاء ٢، ٣ ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

 

تفاصيل عرض رماد من زمن الفتونة

ويتناول العرض الجديد سيطرة الأنثى وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية، وكشف أبعاد جديدة حول ديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأة وكذلك الصراع الداخلي والخارجي للمرأة في مواجهة الضغوط المجتمعية، وذلك إثبات منها لدورها في التغيير والتأثير على محيطها ومساندة منها للحرية والمساواة.

يؤدي الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي في دور ( المؤنث والغجرية)، عبد الرحمن دسوقي، نادر جمال بالتبادل مع  في دور ( رجل التكوين )، إبراهيم خالد بالتبادل مع محمد هلال فى دور الفتوة، نوران محمد فى دور الأم، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمه محسن فى دور شرابه، نور عمرو بالتبادل مع أحمد عاطف فى دور الفتوة ٢ وأشرف كوداك فى دور الفتوة ٣.

فرقة فرسان الشرق للتراث

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث أسستها وزارة الثقافة عام ٢٠٠٩ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام ٢٠٠٩ باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور،شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة أحسن عرض وأحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن،عن عرض بهية عام ٢٠١٩، وحققت العديد من النجاحات المميزة. 

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رماد من زمن الفتونة دار الأوبرا فرقة فرسان الشرق ابلإسكندرية اخبار الثقافة الثقافة

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