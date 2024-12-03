اعتقال موظف بالحزب الديمقراطي الأمريكي داخل مبنى الكابيتول بحوزته ذخيرة

اعتقلت الشرطة الأمريكية أحد العاملين في الحزب الديمقراطى بمبنى الكابيتول وبحوزته ذخيرة.

عملية تفتيش روتينية أثناء المرور إلى حرم الكونجرس

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، التي تابعت أن شرطة الكابيتول الأمريكية اعتقلت موظفًا بالحزب الديمقراطي في مجلس النواب خلال عملية تفتيش روتينية أثناء المرور إلى حرم الكونجرس وعثرت بحوزته على ذخيرة.

وقد أوقفت الشرطة مايكل هوبكنز، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، أثناء تفتيشه عند مدخل مبنى مكتب كانون (جزء من مجمع الكونجرس)، حيث عثرت الشرطة بحوزته، بحسب الصحيفة، على أربعة مخازن ذخيرة و11 طلقة في حقيبته أثناء تفتيشه بالأشعة السينية. وذكر المحتجز أنه نسي ببساطة إخراج الذخيرة من حقيبته. وقد وجهت للمشتبه به تهمة حيازة ذخيرة بشكل غير قانوني.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن عضو الكونجرس الديمقراطي جوزيف موريل، الذي يعمل هوبكنز لديه، قام بطرده بالفعل.

اعتقال رجلًا تفوح منه رائحة الوقود ويحمل مسدسًا

وفى وقالً سابق ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلًا عن مصادرها أنه تم ضبط زجاجتين من البنزين مع رجل في مقر الكابيتول.

وأضافت القناة: "تواجد الرجل في مركز الكابيتول بعد ظهر الثلاثاء يحمل زجاجتين من المواد القابلة للاشتعال وكمية من الأوراق في حقيبته قال إنه ينوي تسليمها إلى الكونجرس".

ووفق الشرطة، لا يوجد دليل على أن الحادث مرتبط بالانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت شرطة الكابيتول إنها اعتقلت رجلًا تفوح منه رائحة الوقود ويحمل مسدسًا في مقر الكابيتول.

توتر كبير في الشارع الأمريكي

ويأتي الحادث بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى حاليًّا وسط توتر كبير في الشارع الأمريكي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأمريكيين بين مرشحي انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

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