من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي: إن المنافسة انحصرت بين ثنائي من قدامي الفريق لتولي منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: هناك أكثر من اسم مرشح ولكن تبقى المنافسة حاليًّا بين الثنائي محمد شوقي وعماد النحاس لاختيار أحدهما لتولي المنصب بناء على ترشيحات محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو يوم السبت القادم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

الوسط: أفشة ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من أحد الأندية المغربية للتعاقد مع رضا سليم لاعب الأهلي على سبيل الإعارة في انتقالات الشتاء القادم في يناير، حيث يرحب الأهلي برحيل اللاعب الذي يشارك على فترات متباعدة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي.

كما حرص حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي تم تكليفه بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت القادم، على التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة غًدا الأربعاء.

كما غادر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، إلى أمريكا اليوم الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها الخميس في مدينة ميامي.

واعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025. جاء ذلك بعدما تعرض رئيس النادي إلى وعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين ألزمته الفراش.

يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي أمس الأول سلبيًّا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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