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اقتصاد

"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تطالب برؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية والتكاملية

عمرو فتوح رئيس لجنة
عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن الصناعة المحلية عانت لسنوات من غياب جهة تدافع عنها إلى أن جاء التعديل الوزاري الأخير حيث استحدث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

 

مطالب النهوض بالصناعة المحلية 

وأضاف  فتوح اننا  نشكر القيادة السياسية لاستجابتها لأهم مطالب النهوض بالصناعة المحلية خلال الفترة الماضية، ويجب علينا جميعًا التكاتف من أجل ووضع رؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة بتصنيع ما نستورده من مستلزمات إنتاج ومنتجات بديلة عن المنتجات الأجنبية.

 

 ضرورة التوجه نحو تشجيع إقامة الصناعات التكاملية 

 

وأكد، ضرورة التوجه نحو تشجيع إقامة الصناعات التكاملية على النحو الذي يغطي احتياجات المصنعين والمستثمرين في مصر من كافة مستلزمات الإنتاج حيث أن كثير من المصانع يتوقف إنتاجها علي خامات ومدخلات بسيطة وصناعات مغذية يمكن بسهولة تصنيعها محليا.

 

 توطين الصناعات المغذية يجب أن يتم من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة

 

واشار الى أن توطين  الصناعات المغذية يجب أن يتم من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تعتمد علي وضع قائمة بكل ما هو مستورد ويحتاجه المواطن والمصنع علي حد سواء والاهتمام بالشباب وفكر ريادة الأعمال من خلال وضع حوافز لتشجيعهم وتوجيههم لإقامة صناعات مستلزمات إنتاج محلية الصنع.

 

ولفت الى أن دعم الدولة لتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الاستثمار في الصناعات المغذية "ضرورة" لزيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل والوظائف اللائقة للشباب والفتيات.

 

ضرورة التعاون مع المصانع الكبرى لضمان جودة وتطابق مدخلات الإنتاج

 

 

وأكد ضرورة التعاون مع المصانع الكبرى لضمان جودة وتطابق مدخلات الإنتاج مع تلك التي تعتمد عليها خطوط الانتاج حتي يستطيع الصانع الاستغناء عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة فضلًا عن التشبيك بين رواد الأعمال وكافة المصانع لتوفير جميع احتياجات توطين الصناعات الأجنبية محليًّا من خامات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا وأبحاث وتطوير.

 

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