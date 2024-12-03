الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الجزايرلي يضع روشتة مضاعفة نمو صادرات الصناعات الغذائية

اشرف الجزايرلي
اشرف الجزايرلي

أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف تنمية القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال مشاركته  بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 45 ألف متر مربع من العروض الصناعية والغذائية.

 

حلول تدعم قطاع التصنيع الغذائي

ودعا الجزايرلي إلى أهمية تخفيف الأعباء على المصنعين وتقليل أسعار الأراضي الصناعية لتعزيز قدراتهم التنافسية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية للوصول إلى حلول تدعم قطاع التصنيع الغذائي بشكل فعّال.

 

 

الدور المحوري لمعرض "فوود أفريكا"

وأشاد  بالدور المحوري لمعرض "فوود أفريكا" الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في تعزيز التواصل بين المصنعين من مختلف الدول، مؤكدًا أن مصر تُعد أكبر سوق زراعي في المنطقة، وهو ما يجعلها لاعبًا رئيسيًّا في قطاع الصناعات الغذائية الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

 

أهداف استراتيجية زيادة الصادرات

وأكد الجزايرلي أن الغرفة تضم 27 ألف عضو وتعمل بشكل وثيق مع الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية زيادة الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية. لكنه أعرب عن عدم رضاه عن برنامج رد الأعباء التصديرية الحالي، مشيدًا في الوقت ذاته بمصارحة الحكومة بشأن هذا الملف، مما يُسهم في تمكين المصنعين من حساب تكلفة المنتجات بشكل دقيق قبل التصدير.

 

كما أشاد بجهود هيئة سلامة الغذاء، وخاصة قرارها بفتح تصدير الأسماك، والذي سيُسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.

ملف تصدير الألبان إلى الاتحاد الأوروبي

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على ملف تصدير الألبان إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيعزز فرص دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق الأمريكية التي تُعد سوقًا واعدة للصادرات الغذائية.

 

وفي ختام كلمته، وجه الجزايرلي شكره إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب، مشددًا على أهمية دعم المصنعين من خلال خفض التكاليف وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يضمن تحقيق نمو مضاعف للصناعات الغذائية المصرية.

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