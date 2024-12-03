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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب وسحله باستخدام سيارة فى الهرم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بربط كلب وسحبه حال استقلاله سيارة بالجيزة.

 

أجنبي وحارس الجناة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب وسحله باستخدام سيارة فى الهرم 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه، وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( حارس عقار، وأخر يحمل جنسية إحدى الدول " مالك السيارة " )، والسيارة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لإبعاده عن العقار محل سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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