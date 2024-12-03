عمرو هاشم ربيع: تهديدات ترامب حول الشرق الأوسط كلام مرسل

قال الدكتورعمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه حال عدم عودة الرهائن سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط كلام مرسل.

وأضاف هاشم ربيع لـ"فيتو"، أنهم فعلوا كل شىء فى غزة وهدموا البيوت والمبانى ودمروا البنية التحتية هناك، لافتا إلى أنه لم يعد هناك مبانى أو بشر أو مؤسسات قائلا"ماذا سيفعل ترامب".

نوع من التهديد والكلام المرسل

وتابع ربيع: لا يوجد شىء يبكى عليه كى يفعله، مشيرا إلى أن سوريا وقعت واليمن أيضا وتم ضرب لبنان والسودان لديه مشاكل كثيرة، موضحا إلى أنه نوع من التهديد والكلام المرسل.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

وحذر ترامب، وفق وكالة “رويترز” المقاومة الفلسطينية فى غزة من عواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه.

وكتب على منصته Truth Social: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط، وأولئك المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية"، حسب زعمه.

الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة

وبحسب وكالة "رويترز" أعلنت حماس اليوم مقتل 33 أسيرا إسرائيليا خلال الحرب بغزة بسبب ممارسات جيش الاحتلال.

وأفادت القناة 13 العبرية، مساء الأحد، بأن تقديرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأن عدد الأسرى الأحياء في قطاع غزة أقل من نصف المحتجزين.

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