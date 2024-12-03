خبير استراتيجي: تصريحات ترامب بتحويل المنطقة إلى جحيم تثبت أنه لم يتعلم درس الماضى

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي: إن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن تحويل المنطقة إلى جحيم يكشف عن أن هذا الرجل لا يفهم شيئا.

وأضاف الخبير: هل المنطقة لا تعيش في جحيم؟! وماذا عن حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر قبل الماضي؟!، والإفراج عن بعض الرهائن لدى حركة حماس.

تهديد ترامب للشرق الأوسط

وأكد الدكتور أحمد يوسف لـ “فيتو” أن هذا التصريح يعني أن الرجل لا يفهم شيئا وأرجو أن يكون مستشاروه على دراية كافية، لافتا إلى أن هذا التصريح يكشف عن انحياز كامل منترامب لإسرائيل، وهذا ما لم نكن نأمله، وكنا نتمنى أن يكون قد تعلم شيئا من فترة رئاسته الأولى والتي كان فيها منحازا بشكل واضح، خاصة أن تصريحه يتحدث عن الإفراج عن الرهائن وكأن مشكلة قطاع غزة والشعب الفلسطيني هي الرهائن.

وتابع الدكتور أحمد يوسف قائلا: عندما طرح صفقة القرن في الفتره الأولى، تمنينا أن يكون هناك من يرشده للطريق الصحيح، وأن يكون قد تعلم شيئا من فشله الأول حتى لا يتكرر فشله مرة أخرى.

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