رسائل الصناع للحكومة.. مدبولى: ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين.. أشادات واسعة بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

اكد الصناع ان البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرا سيساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين وتعزيز جهود الدولة لزيادة وتنمية الصادرات.

وفى ذات السياق أكد د مصطفى مدبولى،رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.

إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.

وتحدثنا مع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات واكد، اننا نأمل فى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين ووزيادة وتنمية الصادرات هلال الفترة المقبلة

وقال ان برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن عدد من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين والمصدرين

وأشار الى اهمية ما تضمنه البرنامج الجديد من جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها)، والالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤

واشاد بما طرحه البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بأن يتم تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، وهو ما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تنمية الصادرات المصرية

ولفت إلي أن تعميق التصنيع المحلي يعد من اهم الملفات التي تعمل عليها الغرفة منذ فترات طويلة وبالتنسيق أيضا مع بعض الجهات

محاور برنامج رد أعباء الصادرات

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

واشار ت الى أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).



وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.



وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي

وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.



وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.



وتابع المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.

محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة



وأشار الوزير إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات)، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.



وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).

تعرف على مستهدفات البرنامج الجديد لدعم الصادرات

ورصدت وزارة الاستثمار ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات فى هذا الإنفوجراف

وتتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات التالي:

1- رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات).

2 - تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي.

3- منح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية

4- تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة

5- مساندة النقل لأفريقيا.

6- تحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.

7- مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).

وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يراعي عددل من المستهدفات رصدتها خلال الانفوجراف التالي:

وتتضمن المستهدفات التالية

1- توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

2- الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية).

3-ضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.

4- تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري.

5-التأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا.

6 التقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.

ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

وأكد الخطيب أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.

ورصدت وزارة الاستثمار ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات فى هذا الإنفوجراف

ويتضمن البرنامج الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن التالى:

1- الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

2- جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية ، مع اتاحة خيار المقاصة مع اى مستحقات للدولة “ ضرائب - رسوم … الخ ”.

3- البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين.

4- البرنامج يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها.