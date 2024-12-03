5.1 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

كشف محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

حجم صادرات قطاع الصناعات الغذائية

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية واصل أداءه المتميز خلال عام 2024، موضحًا أن الصادرات القطاع تجاوزت خلال الأشهر العشرة الأولى إجمالي صادرات العام الماضي، محققة 5.1 مليار دولار، بزيادة 770 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة نمو بلغت 18%.

فعاليات معرض فوود أفريقيا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد علي هامش فعاليات معرض فوود افريقيا الذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور ومشاركة وزيري الاستثمار والتموين.

صادرات الصناعات الغذائية، فيتو

وقال بزان إن هذه النتائج لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة عمل دؤوب من قبل الشركات المصرية ودعم الدولة المتواصل لتسهيل حركة التجارة وتعزيز الصادرات.

قائمة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية

وأوضح إن الأسواق العالمية شهدت إقبالًا متزايدًا على المنتجات الغذائية المصرية، لافتا إلى إن الدول العربية تصدرت قائمة الأسواق المستوردة، بقيمة 2.675 مليار دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات، وبنسبة نمو بلغت 14%.

كما سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.023 مليار دولار بنسبة نمو 38%، وإلى الولايات المتحدة 277 مليون دولار بنسبة نمو مماثلة، أما الأسواق الإفريقية غير العربية، فلقد حققت صادرات بلغت 425 مليون دولار بنمو نسبته 11%، ما يعكس التنوع الكبير في أسواق التصدير المصرية.

وأوضح إن الصناعات الغذائية تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية، وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية، وقد حقق القطاع في عام 2023 نموًا ملحوظًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 5.1 مليار دولار، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية.

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