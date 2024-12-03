إخماد حريق في أكشاك بالإسكندرية (فيديو وصور)

شب حريق في عدد من الأكشاك والباكيات الملاصقة لإدارتي الجمرك وغرب التعليمتين بشارع السبع بنات وسط الإسكندرية، ما أدى إلى حالة من الذعر بين العاملين وجرى إخراج المتواجدين دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

الحماية المدنية تسيطر على حريق باكيات في الإسكندرية

وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية في السيطرة على الحريق الذي بدأ بكشك وامتد ‘إلى ٥ آخرين وهي أكشاك ومحلات خصصتها محافظة الإسكندرية للباعة الجائلين.

تفاصيل واقعة احتراق باكيات في الإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية يفيد باندلاع النيران في بعض الأكشاك الملاصقة من مبنى إدارة غرب التعليمية على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تنفي تضرر المبنى بالحريق

من جانبه، أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الإسكندرية، أن مبنى إدارة غرب والجمرك التعليمية لم يتعرض لأي أضرار نتيجة الحريق.

وشدد على أن الحادث اقتصر على الأكشاك المجاورة، ولا تأثير له على سير العمل داخل الإدارة.

الإجراءات المتخذة

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الموقع في المستقبل.

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