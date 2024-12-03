سكك حديد الإسكندرية تكشف تفاصيل خروج جرار عن القضبان (صور)

أكدت هيئة السكك الحديدية بالإسكندرية عدم تأثر حركة سير القطارات بخطوط الإسكندرية، بعد سقوط جرار مجري، أثناء نقل عدة جرارات أخرى بحوش محطة الإسكندرية.

خروج جرار عن قضبان السكك الحديدية

وأوضح مصدر بالهيئة أن حركة مسير القطارات بالحوش في محطة الإسكندرية تعطلت نتيجة سقوط جرار المناورة رقم 3892 من على السكة أثناء عمل مناورة بحوش محطة الإسكندرية.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بالأوناش ومعدات الرفع لرفع الجرار من على السكة لسرعة تسيير حركة القطارات.

تأثر حركة سير القطارات بالإسكندرية

وأكد المصدر ب سكك حديد مصر، أن الحادث وقع بالحوش بعيدًا عن خطوط سير القطارات، ولم تتوقف الحركة للحظة واحدة، وتوقف الحركة كان بداخل قضبان الحوش، ولم يستمر أكثر من ربع ساعة تقريبًا، إذ تعاملت فرق الورشة مع الأمر بسرعة واحترافية.

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