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إخماد حريق قاعة نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق نادي المعلمين، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، علي حريق هائل نشب في قاعة للأفراح مستأجرة داخل نادي المعلمين علي كورنيش الإسكندرية في منطقة سابا، ومجاورة للمطعم والكافيه الذي سبق وأن احترق قبل عدةه أيام، لتكون المرة الثانية التي يندلع فيها حريق هائل بإحدي المنشآت المستأجرة بنادي المعلمين. 

حريق هائل بنادي المعلمين 

ويجري حاليا حصر الخسائر المادية في حريق نادي المعلمين،  بعد ان امتد الحريق لعدة سيارات كانت متوقفة بساحة الانتظار القريبة من القاعة مما أدي إلي احتراق وتلفيات السيارات، فيما لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو مصابين،  وتعاين المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية مكان الحريق لمعرفة أسبابه وسرعة انتشاره.

بلاغ بحريق داخل نادي المعلمين 

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في نادي المعلمين بسابا باشا.

وعلي الفور توجهت القيادات  أمنية بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي النادي.

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