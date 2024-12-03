وزيرا الاستثمار والتموين يفتتحان معرض فوود أفريكا (صور)

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء.

المشاركين في المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات

ويقام المعرض خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 3 إلى 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة و التموين والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولى.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والاستثمار مما يعكس الدعم من الحكومة المصرية لمنظومة المعارض، وهو الأمر الذي يجعل من مصر مركزًا محوريًّا لصناعة المعارض إقليميًّا ودوليًّا.

افتتاح ثلاث فعاليات

وسيشهد المعرض افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الخامسة إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض "تمور أفريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك إستراتيجي.

مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا

والمعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة تركيا كضيف شرف المعرض لهذا العام، ومن أبرز الدول الـ39 المشاركة فى فعاليات المعرض كل من العراق والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وإندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وأرمينيا والكويت وتونس والأردن.

ويشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الألمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة ازدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

تنظيم جناح لرواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية

وسوف تشهد دورة هذا العام من المعرض تركيزًا كبيرًا على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال، حيث سيتم ولأول مرة تنظيم جناح لرواد الأعمال من عدد من الدول الأفريقية، ومنها (نيجيريا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا)، وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى.

وتضم أهم معروضاتهم منتجات الفانيليا والبن والفواكه المجففة والخضار والفواكه الطازجة، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الأعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى جانب مشاركة عدد من رائدات الأعمال المستفيدات من مشروع smart agri، والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الألمانية.

مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف

وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد 25 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف، وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى، وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى إلى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل.

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