الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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سياسة

رفعت سيد: الإنذار الإسرائيلى لـ 73 بلدة لبنانية يثبت أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يصمد

رفعت سيد أحمد، فيتو
رفعت سيد أحمد، فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجي  إن إصدار جيش الاحتلال الاسرائيلي إنذارا إلى 73 بلدة لبنانية عند الخط الأزرق يكشف المخطط الإسرائيلى، وبطبيعة الحال سوف يقوم حزب الله بالرد على هذه الاختراقات.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد  لـ"فيتو"، أن السيناريو القادم هو أن هذا الاتفاق لن يصمد كثيرا وسيسقط نتيجة ما تقوم به الحكومة المتطرفة في إسرائيل من الاعتداء بشكل مستمر على الأراضى  اللبنانية فى نفس الوقت تريد الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار بالضغط على الطرفين.

وأضاف أن أمريكا تحول الضغط على طرفي الحرب اسرائيل ولبنان ولكن بشكل أكبر على الجانب اللبناني فى الوقت  الذي تحسن  فيه إسرائيل استغلال فترة نقل  الإدارة من بايدن الى ترامب لتحقيق أهدافها وهو ما يستوجب  على حزب الله ان يرد على إسرائيل بنفس الشكل الذي تقوم به لان  الصمت سيؤدي الى المزيد من الأطماع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.

 

وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط

وتابع بأن أمريكا تضغط للاتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط حتى لا تتطور الأحداث بشكل أكبر مما وصلت إليه وفي نفس الوقت إسرائيل تجيد استخدام هذه الأوراق وهي لا تعترف إلا منطق القوة.

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