برنامج الأهلي استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق استعداد لمواجهة أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد البرنامج حصول الفريق على راحة من التدريبات الجماعية اليوم على أن يعود الفريق للمران غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وبعد انتهاء المران يتحرك الفريق في تمام الواحدة والنصف ظهرًا إلى مطار القاهرة للسفر إلى جنوب أفريقيا.

ويخوض الاهلي التدريبات الجماعية في جنوب أفريقيا يومي الخميس والجمعة في تمام الساعه الثالثة عصرًا في جنوب أفريقيا، وهو التوقيت نفسه الذي سيقام فيه اللقاء يوم السبت.

ومن المنتظر أن يغادر الأهلي جنوب أفريقيا فور انتهاء اللقاء، عائدًا إلى مصر للاستعداد للسفر إلى قطر لمواجهة الفائز من بوتافوجو البرازيلي أو باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال يوم ١٤ المقبل على استاد ٩٧٤.

وحرص حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تم تكليفه بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، السبت القادم على التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة غدًا الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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