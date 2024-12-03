بينهم قدامى الفنانين والرياضيين، 8 حالات تستحق دعم كرامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 8 حالات تستحق الدعم النقدي غير المشروط كرامة.

مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

حالات استحقاق دعم كرامة

وحددت المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي تستحق الدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، حيث تنص على: يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1- الشخص ذو الإعاقة.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.

4- المرأة غير المعيلة.

5- اليتيم.

6- أبناء الرعاية اللاحقة.

7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8- الأنثى غير المتزوجة.

استحقاق دعم كرامة فردي

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًّا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

منع الجمع بين أكثر من دعم نقدي

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.

جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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