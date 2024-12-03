وفد جامعة حلوان يشارك في المعسكر التوعوي للجوالة

شارك وفد طلابي من جامعة حلوان في المعسكر التوعوي لجوالي وجوالات الجامعات المصرية، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بوزارة الشباب والرياضة الذي تستضيفه المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، خلال الفترة من١ - ٤ ديسمبر الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”

جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة حلوان والأنشطة الطلابية

وقد أكد الدكتور السيد قنديل أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات والأنشطة، موضحة أنها تحقق العديد من الفوائد التربوية والتنموية منها، تعزيز مهارات العمل الجماعي والقيادة، تنمية الوعي المجتمعي لدى الطلاب، اكتساب خبرات عملية خارج نطاق القاعات الدراسية، تشجيع روح المبادرة والتطوع.

ويهدف المعسكر إلى تعزيز دور الحركة الكشفية داخل الجامعات المصرية وتنمية مهارات الشباب الكشفية والحياتية، إلى جانب تعزيز الولاء والانتماء للوطن وغرس قيم السلام والمحبة بين المشاركين.

حيث بدأت الفعاليات بتحية العلم، أعقبها جلسة تعريفية للتعارف بين المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، ثم محاضرة توعوية تناولت ماهية الحركة الكشفية وتاريخها محليًا وعربيًا وعالميًا، مؤكدًا أهمية دور الكشافة في تعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب، اعقبها محاضرة بعنوان "الوطن شرف" حيث ركزت على توعية الشباب بالمخاطر التي تواجه الوطن، وكيفية التصدي لها، خاصة من خلال فهم طبيعة حروب الجيل الرابع والاستهداف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد العملي، شارك الجوالة والجوالات في أنشطة كشفية تدريبية، تضمنت إقامة نماذج لمعسكرات متكاملة شملت التخييم والطهي الخلوي، بهدف التدريب على حياة الخلاء وتنمية المهارات العملية.

جاءت مشاركة الطلاب تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق إسماعيل مدير ادارة الجوالة، محمد إبراهيم مشرف الوفد.

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