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غلق كلى لمحور سميرة موسى.. تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الخاصة بنفق خرساني

غلق كلي لمحور سميرة
غلق كلي لمحور سميرة موسى، فيتو

قررت  الادارة العامة للمرور بالقاهرة، غلق كلى لمحور سميرة موسى لتنفيذ الأعمال الخاصة بنفق خرسانى.

غلق كلى لمحور سميرة موسى

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بنفق خرسانى بمحور سميرة موسى، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور سميرة موسى بالوصلة من تقاطعه مع طريق جمال محمد على (امتداد طريق طه حسين) وحتى محور المشير طنطاوي.

 

تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الخاصة بنفق خرسانى 

وقال مصدر أمني: إن الأعمال ستستمر لمدة 4 أشهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 4/ 12/ 2024؛ مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات القادم من طريق جمال محمد علي تجاه محور المشير طنطاوى يسلك مسطح كوبرى فريال، فيمينًا الطريق الداعم للطريق الدائرى فمسطح كوبرى التسعين تجاه محور المشير طنطاوي.
 

أما القادم من محور المشير طنطاوى تجاه طريق جمال محمد على يسلك مسطح كوبرى الواحة (تقاطع محور محمد على فهمى مع محور المشير طنطاوي) فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد علي.
 

أما القادم من محور سميرة موسى تجاه طريق جمال محمد على يسلك يسارًا (ميدان أرض المعارض) فالطريق خلف أرض المعارض فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد علي.
 

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أما القادم من طريق جمال محمد على تجاه محور سميرة موسى يسلك يسارًا محور محمد على فهمى فمطالع ومنازل كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور سميرة موسى تجاه محور سميرة موسى.
 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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الادارة العامة للمرور بالقاهرة تعيين الخدمات المرورية تحويلات مرورية محور المشير طنطاوى محور سميرة موسى محور المشير كوبرى الواحة

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