السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة

الفستان الأبيض، فيتو
الفستان الأبيض، فيتو

حقق  فيلم الفستان الأبيض الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس إيرادات أمس الجمعة، 228.121 جنيها، ليحتل المركز الثاني بين الأعمال الأخرى التى تعرض في نفس التوقيت.

فيلم الفستان الأبيض 

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف. 

ياسمين رئيس 

الفنانة ياسمين رئيس تحدثت في تصريحات خاصة لـ" فيتو" عن كواليس وتحضيرات الفيلم، قائلة: "عندما قرأت السيناريو والورق الخاص بالعمل كنت أرغب في معرفة كيف ستنتهي هذه الحدوتة بين الفتاتين.. ماذا فعلت وردة مع ابنة خالتها، وكيف سيقومون بحل المشكلة التي واجهتهم.. شعرت بأني متفاعلة مع القصة والحكاية، واستكملت قراءة الورق حتى النهاية بشغف كبير.. لذلك وافقت على تقديم هذه الشخصية وأعجبني الفيلم بالتأكيد". 

 

شخصية وردة في الفستان الأبيض 

وأضافت ياسمين رئيس عن تشبيه البعض لشخصية "وردة" في فيلم الفستان الأبيض بشخصية "هيام"، والتي قدمتها من قبل في فيلم فتاة المصنع، قائلة: "مطلقًا شخصية وردة غير شخصية هيام.. كفاية فرق السن اللي بينهم.. شخصية هيام كانت في العشرينات أما وردة فهي في الثلاثينات من عمرها". 

وتابعت: "بالنظر إلى هيام ووجهها وعينيها وازاي عندها أمل في الحياة.. وعلى العكس ترى "وردة" اللي بتقلي بطاطس ويديها محروقة من استخدام الزيت.. خلاص بنت بقالها ٧ سنين في علاقة وعايزة تتجوز.. أما هيام فهمي البنت اللي بتقول أنا عندي 21 سنة وأحلى حاجة لما البنت تتم 21 سنة.. مفيش وجه مقارنة بين الشخصيتين إطلاقًا". 

 

 

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