الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة عداية مخالفة لنقل المواطنين بترعة بني فيز بأسيوط

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الترع بأسيوط، فيتو

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بإستمرار الجهود المبذولة لإزالة التعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية وخاصة التعديات على الترع التي تم تبطينها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع موجهًا بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات الري بالمراكز لرصد وإزالة كافة المخلفات والتعديات وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى.

 

إزالة عداية معدنية مثبتة بطريق عشوائية لنقل المواطنين

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز خلال القيام بأعمال المتابعة الدورية والرصد تلاحظ وجود تعدي على ترعة بني فيز بنطاق المركز ووجود عداية معدنية مثبتة بطريق عشوائية لنقل المواطنين بين البرين وعلى الفور تم إزالة العداية المخالفة لقانون الري للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على المجاري المائية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

 

التعامل الفوري مع حالات التعديات بأسيوط 

 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فوري وحازم من أجل الحفاظ عليها. 

 

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

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ووجه محافظ أسيوط بتفعيل دور الوحدات المحلية بالتنسيق مع الري والزراعة للحفاظ على الترع ومنع إلقاء المخلفات بكافة أشكالها حفاظًا على الثروة المائية الداعمة لاستمرار الزراعة.

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