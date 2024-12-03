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ثقافة وفنون

رحلة صلاح قابيل بين السينما والمسرح.. وهذا رأي مصطفى أمين عنه

الفنان صلاح قابيل
الفنان صلاح قابيل

صلاح قابيل،فنان مسرحي من الدرجة الأولى، رمز الفتونة وشخصية ابن البلد في السينما والدراما، نموذج لروح الود والمرح في عمله، قدم أدوارا متنوعة ولم يتشابه فيهم دور قدمه مع الآخر، فكان يعشق التعددية والتجديد في الأدوار التي يقدمها منها: المعلم، والضابط، والمجرم، والرجل الطيب، والفلاح، والسياسي، ورجل الأعمال، والنصاب، والشرير، وحتى الكوميديا لم تخل من أعماله، فقدم لها العديد من الأفلام التي لاقت رواجًا جماهيريًا كبيرًا طوال فترات حياته الفنية، رحل في مثل هذا اليوم عام 1992.

 


قال عنه الكاتب  مصطفى أمين: "من أدواره يكرهه المتفرج ويعجب به فى نفس الوقت، وتخرج من أفلامه تتذكره أكثر من البطل حتى لو لم يمثل جملة أو جملتين"..

انضمام الى معهد الفنون المسرحية 


ولد الفنان صلاح قابيل في عام 1931، في قرية "نوسا الغيط" إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وعاش بها معظم أيام طفولته حتى وصل إلى الثانوية العامة وبعدها قررت عائلته الانتقال للعيش في القاهرة أكمل دراسته الثانوية بها، والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عشق  التمثيل منذ صغره وبسبب حب التمثيل ترك كلية الحقوق ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية، حيث التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصري بعد تخرجه فى معهد الفنون بترشيح من المخرج السيد بدير، وقدم معها مسرحية "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا" وغيرها.

زقاق المدق كانت البداية 


بدأ مشوار الفنان صلاح قابيل  الفنية مع السينما بفيلم "زقاق المدق" ثم "بين القصرين" بعدها توالت عليه الأعمال الفنية على مدى ثلاثة وثلاثين عامًا منذ بدأ عام 1957 بعد تخرجه في معهد التمثيل.

صلاح قابيل مع نادية الجندى 
صلاح قابيل مع نادية الجندى 


قدم قابيل أكثر من 72 فيلما خلال مسيرة امتدت 35 عاما، كانت أول أعماله السينمائية من خلال "زقاق المدق" عام 1963 وهو الذي شهد أول ظهور له بالسينما، وبعد ذلك ظهر بعدة أفلام من أشهرها "بين القصرين" عام 1964، و"نحن لا نزرع الشوك" عام 1970، و"دائرة الانتقام" عام 1976، و"ليلة القبض على فاطمة" عام 1984، و"غرام الأفاعي" عام 1988، و"العقرب" عام 1990 وقدم في نفس العام فيلم "الراقصة والسياسي" كما شارك في الهلفوت، ومذكرات الآنسة منال، وشهيرة، والحرافيش وغيرها من الأعمال المؤثرة في تاريخ السينما المصرية.

المعلم حمدان فى المدبح 


رغم أن صلاح قابيل أتقن التنوع في أدواره، إلا أنه لمع بشكل لافت في أدوار "الفتونة" فقدم المعلم الفتوة الذي دائمًا ما يدخل في صراعات مع الخصوم، ومن أشهر أدواره في هذا السياق دور "المعلم حمدان" في فيلم "المدبح" مع الفنانة نادية الجندي، ودور "عتريس" في رائعة نجيب محفوظ "الحرافيش"، كان دوره أيضًا في فيلم "الراقصة والسياسي" مع الفنانة نبيلة عبيد عام 1990 من العلامات المميزة في مشواره، وهو الفيلم الذي جسد خلاله شخصية سياسي يدعى "خالد مدكور"، وحقق نجاحا وتأثيرا كبيرا.

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فى المسرح وبحكم دراسته قدم صلاح قابيل أول بطولة مسرحية وهو طالب بالمعهد مع حسن يوسف وجلال الشرقاوى وفوزى فهمى، ثم قدم مسرحيات كثيرة من خلال فرقة المسرح الحديث والفرقة القومية منها مسرحية "قولوا لعين الشمس" لنجيب سرور، ومسرحية "عودة الروح" لتوفيق الحكيم"، و"حراس الحياة"، و"دائرة الطباشير القوقازية " شئ فى صدرى وغيرها.

اختاره السيد بدير فى مسرح التليفزيون 

صلاح قابيل هو أحد مؤسسى الدراما التليفزيونية فكانت بدايته في تمثيلية قصيرة مع المخرج حسين كمال، بعد أن انضم إلى مسرح التليفزيون، وكان في فريقه مع عزت العلايلى ورشوان توفيق وحمدى أحمد وسهير المرشدى وأبو بكر عزت وقدم هذا الفريق مسرحيات (الأرض، وثورة القناة، الزنزانة، دماء على القنال) وغيرها.

الفنان الراحل صلاح قابيل 
الفنان الراحل صلاح قابيل 

قدم صلاح قابيل أول دور في مسلسل في "الطريق" وأول بطولة في "بنت الحتة" ثم خماسية الساقية، البيت الكبير، زينب والعرش، دموع في عيون وقحة، ضمير أبلة حكمت، ليالى الحلمية، القاهرة والناس، بيت القاضى، ولم يمهله القدر تجسيد شخصية "علوان أبو البكري" في رائعة محمد صفاء عامر "ذئاب الجبل"، فمات بعد أن صور نحو ثماني مشاهد فقط من العمل، ليقرر المخرج مجدي أبو عميرة الاستعانة بالنجم الراحل عبد الله غيث ويسند إليه الدور، ولكنه مات أيضًا قبل نهاية المسلسل ليتم إجراء بعض التعديلات على السيناريو بموت علوان.

شائعات بعد الرحيل 


طاردت صلاح قابيل بعد رحيله الكثير من شائعات منها أنه دفن حيا وأن العاملين بالمقابر سمعوا صوته يستغيث وكذب ابنه الواقعة، كما تعرض لشائعة أخرى وهى زواجه من الفنانة وداد حمدى وكذب أبناؤه الواقعة بأنه لم يتزوج سوى والدتهم التى كانت جارته فى حى مصر القديمة وتعمل مدرسة، وهي أم أولاده الأربعة ـ آمال ودنيا وصفاء وعمرو ـ وأن وداد حمدى كانت مجرد زميلة.

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صلاح قابيل بنت الحتة الحرافيش ذئاب الجبل ليالى الحلمية علام‮ السماحي

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