الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

معرض للفن، فيتو
معرض للفن، فيتو

 يخطط متحف الأرميتاج الحكومي الروسي لإقامة معارض للفن في فترة حكم سلالتي رومانوف الروسية وتشينج الصينية بالتعاون مع المتاحف الصينية.

 

معارض للفن متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

 أعلن ذلك مدير عام "الأرميتاج" ميخائيل بيوتروفسكي في اجتماع عُقد عبر الإنترنت بمناسبة إقامة مهرجان" أيام الأرميتاج".

وقال: "لدينا خطط كبيرة مع الصين لتنظيم معرض إمبراطوري كبير في الصين وروسيا، وهو معرض "سلالة رومانوف الروسية وسلالة تشينج الصينية"، وسيقام في وقت واحد في كل من روسيا والصين.

 

موعد إقامة المعرض

 بينما لم يذكر بيوتروفسكي موعد إقامة المعرضين، لكنه أشار إلى أن التحضيرات قد بدأت.

يذكر أن متحف الأرميتاج يقيم منذ ديسمبر عام 2023 معرضا دائما يسلط الضوء على الثقافة الصينية في القرون الـ17–الـ19 عندما حكمت سلالة تشينج البلاد.

 ويعود فن عصر سلالة تشينج (1644-1911) إلى الفترة التي اصطدم فيها المجتمع الشرقي الأبوي بالعالم الغربي سريع التطور، ما أدى إلى تحول الثقافة التقليدية، بينما أهدى عصر تشينج للعالم إنجازات مذهلة في الفنون والحرف الصينية، وهو الفن الصيني الموازي لفترة حكم سلالة رومانوف في روسيا.

وأعلن بيوتروفسكي في الاجتماع عن افتتاح قاعات جديدة لمعرض الفن الصيني الدائم في متحف الأرميتاج في ديسمبر الجاري.

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الصين روما روسيا معرض للفن متحف الأرميتاج الحكومي

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