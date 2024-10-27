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"تضامن الدقهلية" تتابع لجان تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة

لجنة التظلمات بتضامن
لجنة التظلمات بتضامن الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار "تكثيف لجان تظلمات من عدم الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة" للقضاء علي قوائم الانتظار.

تكثيف لجان تظلمات من عدم الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة

حيث عقد اليوم  بمقر مديرية "تضامن الدقهلية "لجنة  لفحص تظلمات الحالات المرفوضة من  بطاقة الخدمات المتكاملة" الإعاقات البصرية.

الانتهاء من قوائم الانتظار للمتظلمين من الكشف الطبي

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي  وزير التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الانتهاء من قوائم الانتظار للمتظلمين من الكشف الطبي.

تتم اللجنة بالتنسيق مع الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة ماجدة جلالة مدير تضامن الدقهلية

فريق لجنة التظلمات بتضامن الدقهلية 

حضر لجنة التظلمات، ليلي حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، الدكتورة  نسرين النمر،د شريف مسعود، الدكتورة  دعاء عبد العاطي، الدكتورة  سالي رمضان وتم عرض الحالات المتقدمة لجميع مكاتب التأهيل بطلبات تظلم من عدم الحصول علي البطاقة وتم مناظرتهم من خلال اللجنة.

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