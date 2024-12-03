وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين للإمارات الشقيقة، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال وزير الأوقاف السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسئولين والدبلوماسيين.

اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة

وأكد وزير الأوقاف لدى مشاركته في الحفل، أن اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل ذكرى خالدة تتجلى فيها معاني الوحدة والاتحاد الذي أُسِست عليه الدولة في عام ١٩٧١.

وأشاد الوزير بما حققته الإمارات من إنجازات تنموية وحضارية جعلتها نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في مجالات التنمية الشاملة، وبإسهاماتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة.

العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات

وقدم الدكتور أسامة الأزهري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، وإلى إخوانه حكام وشيوخ الإمارات، وللشعب الإماراتي الكريم، بهذه المناسبة العزيزة؛ معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات، وتتجلى فيها أسمى معاني التعاون والتلاحم بين الأشقاء.

ودعا الوزير الأوقاف المولى -عز وجل- أن يديم على الإمارات وشعبها نعمة الأمن والرخاء، وأن يبارك في مسيرتها التنموية الرائدة، وأن يعم الخير والازدهار الأمتين العربية والإسلامية.

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