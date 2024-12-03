الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة

اليوم الوطني للإمارات
اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة، فيتو

 شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين للإمارات الشقيقة، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال وزير الأوقاف السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسئولين والدبلوماسيين.

 

اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة

 وأكد وزير الأوقاف لدى مشاركته في الحفل، أن اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل ذكرى خالدة تتجلى فيها معاني الوحدة والاتحاد الذي أُسِست عليه الدولة في عام ١٩٧١.

وأشاد الوزير بما حققته الإمارات من إنجازات تنموية وحضارية جعلتها نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في مجالات التنمية الشاملة، وبإسهاماتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة.

 

العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات

 وقدم الدكتور أسامة الأزهري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، وإلى إخوانه حكام وشيوخ الإمارات، وللشعب الإماراتي الكريم، بهذه المناسبة العزيزة؛ معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات، وتتجلى فيها أسمى معاني التعاون والتلاحم بين الأشقاء.

 ودعا الوزير الأوقاف المولى -عز وجل- أن يديم على الإمارات وشعبها نعمة الأمن والرخاء، وأن يبارك في مسيرتها التنموية الرائدة، وأن يعم الخير والازدهار الأمتين العربية والإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأوقاف الدكتور اسامة الازهري أسامة الأزهري الإمارات العربية المتحدة السفيرة مريم الكعبي الشيخ محمد بن زايد جامعة الدول العربية

مواد متعلقة

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة

وزير الأوقاف: أرض الكنانة ما زلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية في القرآن الكريم

مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان

الأكثر قراءة

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

تسجيل صوتي يقلب الموازين في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي

بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

روسيا تطور مساعدًا افتراضيًّا للأخصائيين النفسيين

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

المزيد

خدمات

المزيد

البورصة المصرية، سعر الذهب بحركة التداولات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث )

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في البورصات العالمية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على معاش الطفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

أسماء سورة الماعون وفضلها وهل هي مكية أم مدنية؟

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بالمشاكل  والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية