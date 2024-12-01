الأحد 01 ديسمبر 2024
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الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
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اعتمد الدكتور أسامة الأزهري  وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها. 

وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة 

وجاء إجمالي عدد الطلبات التي تم اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها  وزارة الأوقاف ١٢٤٧ طلبًا، موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:
أولًا: ٦٨٩ إمامًا .
ثانيًا: ١٩ مقيم شعائر.
ثالثًا: ١١٥ مؤذنًا.
رابعًا: ٤٢٤ عاملًا. 

وزارة الأوقاف: تلبية الطلبات في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪ 

وقد عكفت الوزارة لمدة قاربت الشهرين على فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪ من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.

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