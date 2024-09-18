الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر اليورو أمام الجنيه المصري قبل صدور قرار الفيدرالي اليوم

اليورو - فيتو
اليورو - فيتو

سعر اليورو ، أستقر  سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري، قبيل دقائق من صدور قرار الفيدرالى اليوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر اليورو اليوم 

اليورو - فيتو 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري ؟

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

  • 53.95  جنيه للشراء.
  • 54.11  جنيه  للبيع.

سعر اليورو في  البنك الأهلي المصري

  • 53.88 جنيه للشراء.
  • 54.11  جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك مصر

  • 53.88 جنيه للشراء.
  • 54.11  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 53.88 جنيه  للشراء.
  • 54.14  جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

  • 53.88 جنيه  للشراء.
  • 54.12   جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

  • 53.89 جنيه  للشراء.
  • 54.12  جنيه للبيع.

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