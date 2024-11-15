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اقتصاد

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

اليورو، فيتو
اليورو، فيتو

سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، وفق آخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اليورو - فيتو 
اليورو، فيتو

 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

 

اليورو - فيتو 
اليورو - فيتو 

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

 

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

 اليورو (Euro) هي العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

 

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