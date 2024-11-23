تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مهدد بدخول السجن في سويسرا.

تفاصيل تهديد هالاند بالسجن

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إيرلينج هالاند قد يواجه عقوبة السجن لمدة يوم واحد، بسبب عدم دفع غرامة قدرها 60 فرنكا سويسريا أي ما يعادل 65 يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا مبلغ زهيد جدا مقارنة بمهاجم مانشستر سيتي، الذي يعد أحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم، حيث يكسب حوالي 20 مليون يورو سنويا.



وأوضحت أن العقوبة مرتبطة بمخالفة مرورية ارتكبها هالاند في شهر أكتوبر من العام الماضي، في منطقة في كانتون فود بسويسرا، حيث يقيم والده هناك.

وإذا لم يسدد هالاند الغرامة للسلطات، فإنه قد يضطر إلى قضاء يوم في السجن عند دخوله الأراضي السويسرية مجددا.

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