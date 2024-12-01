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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام السيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، قلص محمد صلاح نجم ليفربول الفارق إلى هدف واحد مع هالاند مهاجم مانشستر سيتي في سباق ترتيب هدافي البريميرليج بعد انتهاء الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على مانشستر سيتي 2-0 في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي بعدما ساهم بهدف وأحرز الهدف الثاني للريدز أمام المان سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي 

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدف 
2- محمد صلاح ليفربول 11 هدف 
3- كريس وود نوتينغهام فورست 9 أهداف
4- كول بالمر تشيلسي 8 أهداف
4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 8 أهداف
4- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف
5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف
5- يوان ويسا برينتفورد 7 أهداف
6- يورغن ستراند لارسن وولفرهامبتون 6 أهداف
6- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف
6- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف
6- أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف
6- بيرنان جونسون توتنهام هوتسبير 6 أهداف

 وأسدل الستار علي مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ليفربول علي مانشستر سيتي في قمة الجولة بهدفين دون رد.

وجاءت نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الانجليزي كالتالي:

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون 

توتنهام 1-1 فولهام 

تشيلسي 3-0 أستون فيلا 

وست هام 2-5 أرسنال 

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0  إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ثاوثهامبتون 

وفاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه بعد ختام الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي 

1- ليفربول 34  نقطة
2- آرسنال 25  نقطة
3- تشيلسي 25  نقطة
4- برايتون 23  نقطة
5- مانشستر سيتي 23  نقطة
6- نوتينغهام فورست 22  نقطة
7- توتنهام هوتسبير 20  نقطة
8- برينتفورد 20  نقطة
9- مانشستر يونايتد 19  نقطة
10- فولهام 19  نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19  نقطة
12- أستون فيلا 19  نقطة
13- بورنموث 18  نقطة
14- وست هام يونايتد 15  نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

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