أبرزها آرسنال ضد مانشستر يونايتد، مواعيد الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، تتصدر مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد، أبرز مواجهات الجولة الرابعة عشر المقرر إقامتها على ستاد الإمارات معقل الجانرز.

ويحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي بمواجهتين فيما تختتم الجولة يوم الخميس بمباراة توتنهام ضد بورنموث.

وجاءت مواعيد الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مواعيد الجولة ال 14 في الدوري الإنجليزي



إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد - الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

ساوثهامبتون ضد تشيلسي - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

نيوكاسل ضد ليفربول - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

أستون فيلا ضد برينتفورد - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

فولهام ضد برايتون - الخميس 5 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

بورنموث ضد توتنهام - الخميس 5 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي في المركز الثالث.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف عو مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويليهم نوتنجهام فورست في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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