ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ليفربول على مانشستر سيتي في قمة الجولة بهدفين دون رد.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه بعد ختام الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي

1- ليفربول 34 نقطة

2- آرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون 23 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينغهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- كريستال بالاس 9 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13



جدير بالذكر أن نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي شهدت التالي:

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

توتنهام 1-1 فولهام

تشيلسي 3-0 أستون فيلا

وست هام 2-5 أرسنال

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0 إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ثاوثهامبتون

وفاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.