الأحد 01 ديسمبر 2024
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رياضة

استبعاد رونالدو من مباراة النصر السعودي والسد القطري

رونالدو
رونالدو

يتجه الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر، إلى إبعاد قائده كريستيانو رونالدو عن السد القطري، الاثنين، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب الأول بارك وفقا لمصدر لصحيفة الرياضية السعودية. 

استبعاد رونالدو من مباراة النصر السعودي

بيولي قرر إراحة النجم البرتغالي رونالدو عن المباراة القارية أمام الفريق القطري، بعد أن ضمن القطب العاصمي العبور إلى المرحلة التالية من البطولة الآسيوية الكبرى من الجولة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب الإيطالي أبعد من حساباته أيضًا المدافع الفرنسي محمد سيماكان نظير إصابته في ساقه خلال المباراة التي فاز بها النصر 2ـ0 على ضمك، الجمعة، ضمن الجولة الـ 12، وخرج للمرة الثانية على التوالي بتبديل اضطراري بعد استبداله في مواجهة الغرافة القطري.

واستعاد النصر نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه ضمك 2ـ0 سجلهما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض.

 

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