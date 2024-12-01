طلاب هندسة القناة يستكشفون أحدث التقنيات في معرض Egypt Energy 2024

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على توفير فرص تعليمية وتدريبية تطبيقية لطلابها تسهم في تعزيز معارفهم وربطها بالواقع الصناعي.

وأشار إلى أن مشاركة طلاب كلية الهندسة في معرض Egypt Energy 2024 تأتي في إطار رؤية الجامعة لإعداد كوادر هندسية متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

إتاحة فرص معرفية جديدة لطلاب الجامعة من خلال زيارة المعارض

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، إن هذه الفعاليات تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب وتمنحهم فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في مجال الطاقة.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

من جانبها أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه المشاركة تسهم في توعية طلاب جامعة قناة السويس بأهمية الاستدامة والطاقة النظيفة، لافته إلى أن الجامعة تسعى لتطوير مهارات طلابها من خلال إشراكهم في الفعاليات الدولية التي تعزز وعيهم بالقضايا البيئية والطاقة المتجددة، ما يدعم دورهم المستقبلي في تحقيق التنمية المستدامة.

تطبيق استراتيجية جامعة قناة السويس لتطبيقات البحث العلمي

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الهندسة، إلى أن زيارة الطلاب للمعرض هي جزء من استراتيجية الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي والبحثي موضحا أن مثل هذه التجارب العملية تدعم قدرة الطلاب على الابتكار وتحفزهم للتفكير في حلول واقعية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي في مجال الطاقة.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

تواصل طلاب جامعة قناة السويس مع خبراء الصناعة لتحقيق الأهداف المعرفية

وأشادت الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمشاركة المثمرة للطلاب في المعرض، حيث أكدت أن المعرض أتاح لهم فرصة للتواصل مع خبراء الصناعة والشركات العارضة، مما ساهم في توسيع مداركهم وتعريفهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية للطاقة.

وجاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمد الصباحي، مدرس بقسم الهندسة الميكانيكية ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة.

وتم تجهيز الطلاب للمشاركة في المعرض من خلال جلسة نقاشية سبقت الزيارة، تناولت كيفية تحديد أهدافهم من المشاركة، وآليات جمع المعلومات، وأسس الحوار مع الشركات العارضة للاستفادة العلمية والعملية.

وخلال الزيارة، قام الطلاب بالتفاعل مع الخبراء والمتخصصين، حيث تعرفوا على تطبيقات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، مما عزز فهمهم العملي وشجعهم على التفكير في حلول إبداعية للتحديات البيئية والطاقة.

وفي ختام المشاركة، عقد الدكتور الصباحي جلسة تقييمية مع الطلاب لمراجعة مخرجات زيارتهم، حيث أشاد بما اكتسبوه من معرفة وعلاقات مهنية قد تفتح لهم آفاقًا جديدة للتدريب والتوظيف مستقبلًا.

وأشرف على تنظيم الزيارة مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة، ونظم لها فاطمة أحمد المدير الإداري للمركز.

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